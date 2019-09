Brand in studentenpand dispuut Thor blijkt vergeten rookmachine

NIJMEGEN - De brandweer is donderdagavond uitgerukt voor wat een brand leek in het pand van dispuut Thor aan de Bijleveldsingel. Eenmaal de deur ingebroken bleek het te gaan om een rookmachine die de bewoners waren vergeten uit te zetten.

Volgens agenten ter plaatse was de machine na een borrel aan blijven staan. De studenten zijn vervolgens de stad in gegaan, terwijl de machine rook bleef produceren.



Voorbijgangers zagen deze rook uit het pand komen. Zij belden de brandweer, die vervolgens met loeiende sirenes de straat in kwam rijden om te constateren dat het loos alarm was.



De leden van het dispuut snappen zelf niet hoe de machine aan heeft kunnen gaan. ,,We hebben hem tijdens het feestje niet gebruikt. Mogelijk is hij bij het afsluiten per ongeluk aangezet,” vertelt een van hen. ,,We zijn vooral blij dat het geen echte brand is en dat er niemand gewond is geraakt.”



Kosten niet verhaald

Er is schade aan de deur. De kosten worden volgens de politie niet verhaald. Kan gebeuren, is de teneur. De hulpverleners kunnen er zelf wel om lachen.

Of het incident de reputatie van het dispuut goed doet is de vraag. Over het studentenhuis is de laatste maanden veel te doen.

Teveel overlast

De Nijmeegse omgevingsdienst (ODRN) oordeelde eerder dit jaar dat het studentenhuis illegaal is verkamerd. Een aanvraag voor een omzetvergunning - benodigd om een pand te mogen verkameren - werd door de gemeente afgewezen. Reden: omwonenden ervoeren teveel overlast. In een tijdsbestek van één jaar zijn in de directe omgeving het dispuuthuis 64 meldingen van overlast geregistreerd, aldus de ODRN. In de meest gevallen ging dat om lawaai, rondslingerend afval en fout geparkeerde fietsen.