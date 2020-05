Brand in Vlaamsegas in centrum van Nijmegen

Man die vriend in Nijmegen met kookwater overgoot hoeft niet terug naar cel

27 mei De 28-jarige man die 30 april 2019 in Nijmegen zijn vriend uit hun azc-tijd kokend water over het hoofd goot en met een stok sloeg, is veroordeeld tot bijna twee jaar cel. Daarvan is ruim 14 maanden voorwaardelijk.