Brand in winkelcentrum Dukenburg is vermoedelijk aangestoken

NIJMEGEN - De brand van maandagmiddag in winkelcentrum Dukenburg is vermoedelijk aangestoken. Daar houdt de politie althans ‘ernstig rekening mee’, meldt een woordvoerder.

De eigenaar van de kapperszaak vermoedt hetzelfde. Ook meldt de politiewoordvoerder dat het incident van maandag los staat van de brand die vorige week woedde in het naastgelegen pand.

Sterke vermoedens

De zaak is nog in onderzoek, vertelt de politiewoordvoerder, maar toch zijn er al sterke vermoedens dat het zou gaan om brandstichting. Getuigen melden dat zij vlak voor de brand twee meisjes hebben zien wegrennen vanuit de opslagruimte waarin het vuur ontstond.

De opslagruimte is eigendom van kapperszaak Gouden Schaar. De eigenaar van de zaak weet het bijna zeker: de brand is aangestoken. ,,Een collega die maandag aan het werk was, heeft twee meisjes lachend zien wegrennen vanuit de berging’’, vertelt hij. ,,Een paar minuten later was er ineens brand.’’

Quote Een collega die maandag aan het werk was, heeft twee meisjes lachend zien wegrennen vanuit de berging. Een paar minuten later was er ineens brand Eigenaar kapperszaak Gouden Schaar

Meerdere explosies

Het was schrikken voor het winkelend publiek maandagmiddag, toen het winkelcentrum iets voor 16.00 uur in allerijl ontruimd werd door de politie. Even daarvoor waren er meerdere explosies te horen in de opslag boven het pand van de ING. Ook brak er een brand uit. De brandweer en politie kwamen met veel mankracht af op de melding.

De vlammen bleken afkomstig van een afvalzak die in in de opslag in brand stond. De explosies werden veroorzaakt door exploderende bussen met haarlak. De omvang van de brand bleek relatief mee te vallen: de brandweer had de boel snel geblust en rond 16.20 uur werd het winkelcentrum weer vrijgegeven.

Vlammen niet groot genoeg

Volledig scherm Afzettingen tijdens de brand. © Gerard Verschooten Getuigen vroegen zich maandag hardop af waarom de sprinklerinstallatie van het winkelcentrum niet aan was gegaan. Volgens de brandweer is daar een logische verklaring voor. ,,De vlammen waren niet groot genoeg’’, reageert een woordvoerder. ,,Het vuur is volledig in de eigen ruimte gebleven en was snel geblust. Daarom zijn de algemene sprinklers niet geactiveerd.’’



Het was de tweede brand in het winkelcentrum in korte tijd. In de nacht van donderdag op vrijdag ontstond rond 02.00 uur een brand in de naastgelegen Brasserie Le Duc. Door die brand liepen meerdere winkels schade op. Zo waren de brasserie, het filiaal van de ING én de daar tussenin gelegen snackbar nog gesloten op het moment dat er maandag brand uit brak.

Geen verder onderzoek naar verband

Volgens de politiewoordvoerder staan de twee zaken los van elkaar. ,,Bij het eerste incident is brandstichting uitgesloten. We doen ook geen verder onderzoek naar een eventueel verband.’’ Wat de precieze oorzaak van de eerste brand is, is nog niet bekend.