Brand in zorgcentrum loopt met sisser af dankzij twee kordate dames: ‘zij hebben álles goed gedaan’

ZZG zorggroep mag zich in de handen knijpen met de twee koelbloedige verzorgsters die dienst hadden in de nacht van dinsdag op woensdag in zorgcentrum De Vlechting. Brand brak om 05.35 uur uit op de bovenste verdieping, vermoedelijk door haperende verlichting in de kerstboom. Acht bewoners waren door nabijheid van de hevige rookontwikkeling in direct gevaar. Uiteindelijk raakte niemand gewond of in ademnood.