Brand in zorginstelling Nijmegen ontstaan in kerstboom

Impact

,,In eerste instantie was de bedoeling om het hele pand leeg te maken”, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. ,,Gaandeweg bleek dat het beter was om mensen naar een andere verdieping te brengen. Bewoners die op de derde verdieping zaten, waar de brand was, zijn op de tweede etage opgevangen.”



De acht bewoners die uit voorzorg naar het ziekenhuis zijn gebracht, zijn aldus de zegsvrouw niet gewond geraakt, maar erg geschrokken. ,,De brand heeft veel impact gehad op deze mensen, want ze zijn tijdens de brand door de brandweer via een trap naar beneden gehaald. Dat is ontzettend heftig.”



Over wanneer de bewoners weer terug kunnen, kan de woordvoerder nog niets zeggen. ,,We gaan met de zorginstelling kijken wanneer de mensen weer terug kunnen of dat ze misschien tijdelijk naar een andere locatie moeten.”