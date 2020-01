Brand op dak van Nijmeegsche IJzergieterij

Video Action in Nijmegen Dukenburg overvallen

10:41 NIJMEGEN - De Action in winkelcentrum Dukenburg in Nijmegen is overvallen. De daders sloegen vrijdagochtend toe tijdens het laden en lossen en zijn via de achteringang de winkel ingekomen. Ze bedreigden het personeel met een steekwapen en gingen er met een onbekende buit vandoor.