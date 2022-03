Brand op derde etage seniorencomplex in Nijmegen; brandweer ontruimt pand

Bestuurder onwel: 45 kilometer­wa­gen botst met volle snelheid tegen verkeers­licht in Nijmegen

NIJMEGEN - De bestuurder van een brommobiel is maandagmiddag onwel geworden achter het stuur toen hij over de Tunnelweg in Nijmegen reed. Vlak voor de tunnel onder het centraal station botste hij daardoor tegen een verkeerslicht.

21 maart