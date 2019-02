Brand studentenhuis Nijmegen niet aangestoken

De ravage is enorm, zo blijkt de ochtend na de vuurzee. De volledige achterzijde van het studentenhuis - dat is onderverdeeld in vier studentenkamers - is verwoest, het dakterras en de stoep zijn bedolven onder afval. Nog altijd is de brandlucht in de omgeving te ruiken. Volgens omwonenden had het studentenhuis geen slechte reputatie. ,,Integendeel”, vertelt een overbuurvrouw. ,,Het was er altijd héél rustig. Soms vroeg ik me zelfs af of het wel bewoond was.”



Niemand raakte gewond bij de brand, laat Jamie Mutsaers van de brandweer weten: ,,Alleen op de begane grond was één persoon aanwezig. Die kon de woning veilig verlaten. De brandhaard is aangetroffen op de eerste verdieping, aan de achterzijde van de serre. Daar was op dat moment niemand aanwezig. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan: daar doen we de aankomende dagen onderzoek naar.”