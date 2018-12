Brand teistert voormalig Intersport-pand in centrum Nijmegen

NIJMEGEN - In het voormalige pand van de Intersport in het centrum van Nijmegen heeft zondagochtend korte tijd een brand gewoed. Om negen uur in de ochtend was de brand geblust, in de omgeving is wel nog altijd een brandlucht te ruiken. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.