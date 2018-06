'Branden Lent signaal dat er moet worden ingegrepen'

Volgens zowel Eritrea-deskundige professor Van Reisen als begeleiders van de Lentse groep is de compacte concentratie Eritreeërs in Lent een kolfje naar de hand van de machthebbers in Eritrea. Van Reisen: ,,Dat maakt dominantie over de groep vanuit Eritrea veel makkelijker. Uiteindelijk gaat het er vooral om dat geld de Eritrese machthebbers bereikt. Ze willen de vluchtelingenstroom onder druk financieel uitbuiten.”



Het beeld dat Van Reisen schetst van de invloed die het Eritrese regime nog steeds heeft op vluchtelingen liegt er niet om. ,,Alle Eritrese ambassades staan onder directe invloed van de regeringspartij. Verklikkers zijn door het regime op de vluchtelingenstroom gezet, om info terug te spelen naar Eritrea. Er is zelfs een Eritrese knokploeg, Eri-Blood, actief vanuit Duitsland, die ook in Nederland huishoudt.”