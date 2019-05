Brandende bestelwagen beschadigt bedrijfsgebouw in Nijmegen, verderop auto uitgebrand

De brand in de bestelwagen werd even na middernacht ontdekt. De bestelwagen stond geparkeerd naast een bedrijfsverzamelgebouw, dat brandschade opliep. Toen de brandweer aankwam stond het voertuig al volledig in lichterlaaie. Ook waren de vlammen overgeslagen naar het van de het dak van het gebouw.



De brandweer wist het vuur na enige tijd volledig te blussen. Van het voertuig is vrijwel niets meer over. Brandstichting wordt niet uitgesloten.



De brandende auto aan de Zellersacker werd rond 00.30 uur gemeld. De auto stond geparkeerd. Toen de brandweer ter plaatse kwam was er al niets meer te redden.