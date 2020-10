Brandstichter café 't Paleis vastgelegd op camerabeeld, man vat zelf bijna vlam en rent weg

Video | update Aangesla­gen moeder en dochters ontsnappen aan woning­brand, BMW niet meer te redden: ‘Waarom doe je zoiets?’

23 oktober NIJMEGEN - Een BMW 6-serie is vannacht rond 01.30 uur uitgebrand op De Wetstraat in Nijmegen, in de wijk Heseveld. De ruiten van de naastgelegen woning sprongen door de hitte kapot, daarachter smolt een jaloezie. Het getroffen gezin, moeder (42) en haar dochters Emma en Leila (16 en 22), is aangeslagen.