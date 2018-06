Brandveiligheid seniorencomplex De Meiberg niet op orde

Eerder bleek uit onderzoek van het tv-programma Zembla dat niet volgens de vergunning was gebouwd. Experts noemden de gevels 'gevaarlijk'. In de uitzending legden zij uit dat een brand in De Meiberg zich net zo makkelijk verspreidt als in de Londense Grenfell-toren, waar bij een brand vorig jaar 72 doden vielen. Net als bij die toren zijn onveilige isolatiematerialen gebruikt.

Geschrokken

Na de uitzending gaf Woongenoot aan vervolgonderzoek te doen. Inmiddels is dit achter de rug en blijkt dat er inderdaad veel mis is. 'Uit het vervolgonderzoek blijkt dat zowel de gevelpanelen als de achterliggende constructie niet voldoen aan het brandveiligheidslabel in de vergunning. Ook blijkt het materiaal brandbaarder dan uit het eerste onderzoek naar voren kwam', is in de brief te lezen.