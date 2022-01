Brandweer trekt brandende elektrische fiets naar buiten voordat groot woonpand vlam kan vatten

Weer lekker lenen én lezen in vernieuwde bieb Hatert: vanaf maandag kun je weer terecht

NIJMEGEN - In de vernieuwde bibliotheek in de Nijmeegse wijk Hatert kunnen vanaf maandag weer volop boeken worden geleend. De bieb sloot in november de deuren, nu is de grondige opknapbeurt klaar.

