Brandweer trekt brandende elektrische fiets naar buiten voordat woning vlam kan vatten

Burgemees­ters gaan toch boetes uitdelen aan zaken die illegaal open gaan

BEUNINGEN/ DOETINCHEM - Burgemeesters in Gelderland gaan toch boetes uitdelen als winkels of horecazaken zaterdag tegen de regels in open gaan. ,,Wij zijn handhavers van wet- en regelgeving, en zullen wij dus hetgeen na 14 januari in Nederland als regels geldt, handhaven.’’

13 januari