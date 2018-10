Brandweer waarschuwt: schadelijk zuur op Nijmeegse wegen

Beperkte jacht op illegale kamers; eerst is Bottendaal aan de beurt

7:00 NIJMEGEN - Ieder week klaagt er weer een nieuwe groep bewoners over het stijgend aantal kamerverhuurpanden in hun straat. De meesten moeten geduld hebben. De jacht op illegale verkamering in Nijmegen is weliswaar geopend, maar het aantal controleurs is beperkt en het aantal verkamerde panden groot.