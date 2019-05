Brandweermannen met ’n speurneus: ‘In 1 op de 7 is oorzaak niet te achterhalen’

Tjilpend koolmeesje zet examen op zijn kop: ‘Hij ging maar door met herrie maken’

12:19 NIJMEGEN - Een jonge koolmees die op zoek was naar zijn moeder heeft het havo-eindexamen Biologie verstoord op NSG Groenewoud in Nijmegen. De vogel dacht in de school zijn moeder te vinden, maar die zat buiten.