Braziliaanse coronavariant mogelijk nóg ziekmakender en besmettelijker dan eerdere virusmutaties

Nijmeegse IT-gigant voor 450 miljoen euro overgeno­men door Zweedse concurrent

16:41 NIJMEGEN - IT-dienstverlener Centralpoint is voor 450 miljoen euro overgenomen door het Zweedse Dustin. Centralpoint heeft 350 werknemers op kantoren in Nijmegen, Wijchen en het Belgische Aarschot. Daarmee is het bedrijf één van de grootste werkgevers in de regio.