Brigitte mag bij hoge uitzondering meedoen op haar knalgele loopfiets en oogst veel positieve reacties

Christo in Nederas­selt? Nee, de Maasmolen is ziek

De wereldberoemde kunstenaar Christo pakte ooit de Berlijnse Reichstag en de Arc de Triomphe in Parijs in. Deze Vierdaagseweek is het alsof hij de Maasmolen in Nederasselt onder handen heeft genomen. Met kunst hebben de geelzwarte doeken om het monument echter niets te maken.