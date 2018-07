Britse granaat gevonden tijdens opbouw concert Guns N' Roses

Xenos weg uit Nijmegen, Casa komt

17:52 NIJMEGEN - 'Deze winkel gaat sluiten': de Xenos-winkel in de Molenpoortpassage in Nijmegen is komende zaterdag, 7 juli, voor het laatst open. Vervolgens wordt de zaak omgebouwd naar de Casa-formule. De medewerkers gaan mee over naar de nieuwe winkel.