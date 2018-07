Britse granaat gevonden tijdens opbouw podium concert Guns N' Roses

video Veel lof en een paar kritische noten voor Down The Rabbit Hole

20:34 EWIJK - Verbeterpuntjes houd je altijd, maar de organisatie van Down The Rabbit Hole is bij monde van Bente Bollmann 'onzettend tevreden' over het verloop van deze vijfde editie. ,,Het terrein hield het prima met die 35.000 bezoekers. Misschien dat er op termijn nog een kleine groei in kan zitten, maar met 40.000 mensen is het wel op.’’