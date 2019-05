Britse vliegtuigbom geruimd in Lent

Voedsel­bank krijgt nieuw uitgifte­punt in Kolping­buurt

14:30 NIJMEGEN - In de Kolpingbuurt in Nijmegen komt een nieuw uitgiftepunt van de voedselbank. Hier kunnen huishoudens vanaf 12 juni wekelijks hun voedselpakket ophalen. Uitbreiding van uitgiftepunten was nodig om lange rijen wachtenden te voorkomen.