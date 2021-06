Broedseizoen in volle gang, maar langs Maas-Waalkanaal wordt een bos gesloopt: ‘Deze lompheid verwacht je niet’

Camera’s en controles tegen jeugdover­last op voetbalvel­den in Nijmegen-Noord

8:35 LENT/ OOSTERHOUT - Nieuwe camera’s, extra surveillances van politie en opsporingsambtenaren plus waarschuwingsborden moeten een einde maken aan de (nachtelijke) overlast op de voetbalvelden in Nijmegen-Noord. Niet alleen DVOL in Lent heeft te maken met harde muziek, kapotte bierflessen en vuurtjes, ook bij buurclub OSC in Oosterhout hebben ze last van vandalisme.