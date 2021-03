Broers Hans en Peter werken er bijna veertig jaar, maar Smitweld sluit: ‘Ik dacht: ik red het wel tot mijn pensioen’

Brand in studenten­huis in Nijmegen begint bij pla­fondspot­je

5 maart NIJMEGEN - In een studentenhuis aan de Dennenstraat in Nijmegen is vrijdagavond brand uitgebroken. De brand ontstond waarschijnlijk bij een inbouwspotje in het plafond. Bewoners merkten zelf op dat er rook uit het plafond kwam.