Broers Malvertmoorden vragen om voorlopige vrijlating

De broers D. werden april 2018 door de rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen van 15 en 16 jaar voor het doodschieten van twee andere broers uit Nijmegen in een café in het Nijmeegse winkelcentrum Malvert.

Ruzie

De jongste broer zegt al vanaf het begin dat hij geen wapen had en nooit en te nimmer heeft geschoten. Beide broers stellen dat hun gezin en familie geestelijk ernstig te lijden hebben door hun afwezigheid. Wanneer het hoger beroep inhoudelijk wordt behandeld is onbekend.

Undercovers

Ook wil de verdediging de undercovers horen die een Nijmeegse wapenhandelaar ontmaskerden. De wapenhandelaar vertelde op zijn beurt aan zogenaamde fopboeven dat hij de wapens voor de Malvertmoorden had geleverd. Zowel aan de broers D. als aan twee doodgeschoten broers. Later in zijn strafzaak stelde de wapenhandelaar dat hij stoer wilde overkomen op zijn nieuwe vriend, die in alles uitstraalde dat hij een grote drugscrimineel was.