Broers Vreugenhil staan op de politieke barricaden, als het moet: ‘We willen met de voeten in de klei staan’

De een is al jaren een luis in de pels in de Brabantse politiek, de ander mag sinds vorig jaar meeregeren in Gelderland. Broers Hermen en Dirk Vreugdenhil zijn allebei Statenleden voor de ChristenUnie, in twee verschillende provincies.

Twee broers in de politiek? Zo nu en dan is er nog sprake van verwarring. Tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten werd Hermen Vreugdenhil gevraagd waarom hij ook posters in Gelderland had geplaatst.

Het bleken posters met daarop zijn jongere broer Dirk Vreugdenhil, sinds 2019 fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Staten van Gelderland. Een vergelijking tussen de twee broers is snel gemaakt. Misschien nog wel meer door hun verhaal, dan in hun uiterlijk.

Heeft uw broer u gemotiveerd de politiek in te gaan?

Dirk Vreugdenhil: ,,Nee, dat zijn twee eigen sporen geweest. Toen ik in Nijmegen politicologie ging studeren, heb ik echt mijn eigen pad gekozen. Hier was geen ChristenUnie. Dat begon ik te missen. Het omzien naar elkaar. De betrokkenheid bij elkaar. En ik zag de eenzaamheid groeien, ook bij studenten. Dat was een van de redenen hier in Nijmegen een afdeling van de partij te starten. We hebben helaas nog steeds geen zetel.’’

Gaat het op elke familiefeestje alleen maar over politiek?

Hermen Vreugdenhil: ,,We bellen elkaar heel geregeld. De provincies Brabant en Gelderland lijken wel op elkaar. Toen de drugsdumpingen begonnen te spelen in Brabant, belde ik Dirk op om te zeggen dat ze ook naar Gelderland zouden komen. Het is gaaf te zien dat Dirk zich erin vastbijt.’’

Maar jullie bemoeien je niet met elkaar?

Dirk: ,,Gelukkig wel. Ik denk dat het voor iedereen belangrijk is een soort spiegel te hebben. Ik neem Hermen graag mee in de vraag: hoe ga je met teleurstelling om of wanneer geniet je van iets wat gelukt is? En ik ben ook heel trots op mijn broer en wat hij doet.’’

Quote We komen er nu achter dat we echt keuzes moeten maken. We kunnen niet meer alles oplossen met geld Dirk Vreugdenhil