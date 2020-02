Bromfietser gewond door botsing met bestelbus in Nijmegen

video | update Gewonde bij steekpar­tij in flat in Nijmeegse wijk Tolhuis: ‘Hij bloedde als een rund’

10:24 NIJMEGEN - Bij een steekpartij in een flat in de 12e straat Tolhuis is zondagavond een persoon gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend; de politie doet onderzoek. Naar verluidt heeft de politie gisteravond direct een jongeman aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Dat is nog niet bevestigd.