Brommerrijder belandt onder trailer van vrachtwagen bij ongeluk in Nijmegen; ruzie in file

Man (56) opgepakt voor vernielen 29 auto's in parkeerga­ra­ge Plein ’44

10 juli NIJMEGEN - Een 56-jarige man uit Nijmegen is onlangs opgepakt voor het inbreken in de parkeergarage op het Plein ’44 in zijn woonplaats. De man wordt verdacht van het vernielen van 29 auto's in de garage.