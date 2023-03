Brugklassers organiseren échte hardloopwedstrijd om de Lentse Plas

De jongens zitten allebei op het Citadel College in Lent en volgen een vmbo-route. Bij maatschappijleer kregen ze de opdracht om een evenement te bedenken en informatie in te winnen. Organiseren hoefde niet.



Maar Niek en Medina – die ook een deel van de tijd in Weurt woont – gingen zo fanatiek aan de slag, dat het uitmondde in een echte hardloopwedstrijd, mét een ontheffing van de gemeente.



Drie bekers

,,We hebben sponsors gezocht, posters gemaakt en van winkels geld gekregen om dit te kunnen doen. We hebben ook drie bekers geregeld”, zegt Niek. Hij is de aanjager van het plan. Hij loopt hard en doet mee aan de Stevensloop. Niek is enthousiast over de sport. ,,Ik train Medina, zodat hij ook mee gaat doen.”



Dinsdag moeten in ieder geval al hun klasgenoten eraan geloven. Dan wordt de Jan Linders Run, zoals het evenement is gedoopt, gelopen. De route van 3 kilometer begint om 11.15 uur bij café Moeke en leidt rond de Lentse Plas. De ronde telt mee voor gym.