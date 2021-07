Bruidsmodezaak LaDonna sluit na tien jaar de deuren: ‘Bijna niemand trouwt sinds coronatijd’

serie einde dienstplicht Jurroen uit Elst weigerde dienst, terwijl Miranda uit Wijchen zich juist vrijwillig meldde: ‘Tegen het doden op commando’

28 juli Deze zomer is het 25 jaar geleden dat de opkomstplicht voor dienstplichtigen in Nederland werd opgeschort. Bij 17-jarige jongens en meisjes ploft vandaag de dag nog wel de brief van inschrijving op de deurmat, maar zij hoeven niet meer op te komen voor militaire training. Dat was vroeger wel anders. De Gelderlander blikt in deze serie wekelijks terug op die bijzondere tijd.