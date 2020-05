Bruls: agenten en boa's gaan niet rond terrassen surveilleren

Buurt wil verdachte van explosie nooit meer terugzien in de wijk: ‘Hij was altijd boos’

19:33 NIJMEGEN - De verwoestende gasexplosie in een huis in Lindenholt is waarschijnlijk veroorzaakt door de bewoner zelf. De politie heeft de 60-jarige als verdachte aangehouden. Wijkbewoners zijn boos. Zij zien de buurman liever nooit meer terug.