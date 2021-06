Bruls alert op corona na zomer: ‘Houd er rekening mee dat we weer maatregelen moeten opschalen’

Hoe noodoplos­sing Biebboys een succesnum­mer werd: ‘Alle biebs in Gelderland en Overijssel bieden het aan’

25 juni NIJMEGEN - Voor veel kinderen is Biebboys een begrip. Ze kijken graag naar het online programma over boeken en verhalen. Ontstaan in coronatijd werd het een succesnummer dat door scholen is omarmd. Biebboys is deze week onderscheiden als vernieuwend initiatief in de bibliotheekwereld.