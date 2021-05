Bruls baalt van botsing NEC-fans en politie: ‘Zo’n hevige confrontatie hebben we in jaren niet gezien’

Hoe kijkt u terug op de avond?

Bruls: ,,Het was een geweldige zege van NEC en de sfeer vóór en tijdens de wedstrijd was goed. Ook na de wedstrijd leek het ordelijk te verlopen: het grootste deel van de supporters verliet zonder problemen het stadion.



Pas bij de laatste groep sloeg de vlam in de pan. Dan praat je echt over een groep van niet meer dan 100 supporters, die ook al tijdens de wedstrijd voortdurend de coronaregels aan de laars lapten door te dicht bij elkaar te staan.



Op zo’n moment blijkt dat escalatie in een klein hoekje zit. Uiteindelijk moest zelfs de Mobiele Eenheid er aan te pas komen. Dan vallen er klappen, helaas. Dat vind ik heel jammerlijk, zoiets hebben we al jaren niet meer gezien. Ik heb er de rest van de avond enorm van gebaald. Vrijdagochtend was dat gevoel nog niet weg. En dat na zo’n knappe overwinning.”