Bruls blikt terug op boerenactie in Nijmegen: ‘Het helpt als je rustig blijft en duidelijke taal spreekt’

Nieuwjaars­feest dat in Nijmegen is afgelast verhuist naar Wehl

15:24 NIJMEGEN Het afgelaste New Years Eve Festival met hiphop en house in de Pathé-bioscoop in Nijmegen verhuist naar de Olde Beth in Wehl. Dat laat security manager Rico Tapilaha weten namens het festival en de organisatoren Fuerte Bookings uit Arnhem en ‘Urban Lollyta’.