Bruls en Marcouch: Staatswiet jaagt de boeven niet weg

Hoewel het experiment alleen in middelgrote gemeenten wordt gehouden, is het wel waardevol, benadrukken Bruls en Marcouch. De proef zal uitwijzen of de consument legale wiet wíl kopen, zodat de coffeeshophouder geen zaken meer met criminelen hoeft te doen.



Dit haalt de achterdeurproblematiek uit de illegaliteit, zegt Marcouch. ,,Veel liever houden we mensen van het roken af. Doen ze het toch, dan kan het straks met legaal geteste softdrugs.”



Bruls: ,,Dankzij het experiment heeft de Haagse politiek over vier jaar voldoende materiaal om een goed besluit te nemen. Want alle opties zijn open: Moeten we reguleren? Legaliseren? Terug naar de huidige situatie en de verkoop gedogen? Of moet het strenger en moeten we stoppen met gedogen en softdrugs gaan verbieden?”