Bruls: extra agenten in de avond en nacht en meteen een bon voor wie de avondklok schendt

NIJMEGEN - Wie tijdens de avondklok zonder goede reden toch op straat is, kan meteen een bekeuring verwachten. De politie zet ook tijdelijk extra mensen in om te controleren of iedereen zich wel aan de avondklok houdt.

Deze week zei de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls nog dat het toezien op de naleving van de avondklok ‘geen topprioriteit’ had en de voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad had daar ook geen opdracht gegeven ,,bij de politie en de boa’s alle dienstroosters om te gooien. En ik denk ook dat het niet reëel is om te verwachten dat we als een dolle deze maatregel gaan handhaven.’’

Dat gebeurt ook niet. ,,Er wordt gehandhaafd op evidente gevallen en niet massaal en met groot vertoon.’’ De extra inzet van agenten geldt voor de eerste drie dagen en draait om acht koppels agenten voor heel Gelderland-Zuid. Volgens Bruls leidt dat dat niet tot een structurele verschuiving van werk, gezien de korte tijd. ,,Daarna bekijken we verdere nut en noodzaak.’’

Het Veiligheidsberaad laat weten dat niet iedereen standaard gecontroleerd zal worden, maar dat het aan de regio's om in te vullen hoe ze precies de regel gaan handhaven.

De eerste dagen

Na overleg met zijn collega-burgemeesters in de regio Nijmegen, het Land van Maas en Waal en het Rivierengebied wil Bruls wel duidelijk zijn. ,,Diegenen die evident de avondklok negeren, lopen het risico op een bekeuring van 95 euro.

Afhankelijk van wat er de komende dagen gebeurt, wordt bepaald of ook later nog extra mensen worden ingezet om het naleven van de avondklok te controleren. ,,De burgemeesters van onze regio beseffen dat een avondklok een zware maatregel is. Echter we willen ook zo snel mogelijk van het virus af, en deze maatregel draagt daaraan bij.’’

Netjes

De avondklok geldt vanaf zaterdag 23 januari tussen 21.00 en 4.30 uur. Bruls: ,,We zijn er met zijn allen van overtuigd dat het grootste deel van onze inwoners zich netjes aan de bepalingen zal houden. Daarnaast zijn er nog genoeg mensen die in de avond vanwege een bepaalde reden buiten mogen zijn. Met een verklaring of aangelijnde hond kan dit.’’ Die verklaring is te vinden op de site van de rijksoverheid.

Bruls zegt overigens blij te zijn dat het demissionair kabinet werk gaat maken van een quarantaineplicht. ,,Dan worden de regels beter nageleefd. We lobbyen hier al geruime tijd voor. Het komt te vaak voor dat mensen toch de deur uitgaan terwijl ze in quarantaine hadden moeten blijven. Een advies is te vrijblijvend.”

Toch de deur uit

Wie klachten heeft die op corona kunnen wijzen moet thuisblijven en zich laten testen. Wie positief getest is moet in thuisisolatie en ook huisgenoten moeten dan twee weken in quarantaine. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat nogal wat mensen zich niets van deze adviezen aantrekken. Zelfs van de mensen die positief getest zijn, gaat een kwart toch de deur uit.

Het kabinet onderzoekt nu hoe een quarantaineplicht uitgevoerd kan worden. Bijvoorbeeld door steekproefgewijs mensen na te bellen die positief getest zijn. Als daaruit blijkt dat ze onbereikbaar zijn of zich niet aan de quarantaineregels houden, riskeren ze een boete.

Beperkend

Bruls: ,,Minder mensen laten zich testen. Het is natuurlijk beperkend want je moet thuisblijven. In andere landen zoals Duitsland wordt de quarantaineplicht strenger gehandhaafd. Mensen houden zich daar beter aan de regels. Ook hier hebben we een stok achter de deur nodig. Dan wordt de quarantaineplicht beter nageleefd. Uiteindelijk zijn we daar allemaal mee gebaat. Hoe sneller de besmettingscijfers dalen, hoe eerder we van beperkende maatregelen en de avondklok af zijn.”