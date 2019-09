Bruls: ‘Georganiseerde criminaliteit probeert bovenwereld in haar greep te krijgen’

Herden­kings­pla­quet­te zit aan de verkeerde kant van De Oversteek

11:33 NIJMEGEN - Een plaquette die herinnert aan de Amerikaanse militairen die in 1944 in bootjes de Waal overstaken, is eigenlijk aan de verkeerde kant van de brug De Oversteek bevestigd. Op het bord staat dat de militairen ‘vanaf deze plek’ de rivier zijn overgestoken, maar het is gek genoeg aan de Betuwse zijde te vinden.