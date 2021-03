Bruls heeft alle vertrouwen in vaccinaties: ‘Let nog even op, nu ziek worden is struikelen voor de finish’

‘De robot neem ik mee mijn graf in’

20 maart Clasien de Vries-Soyer uit Mook kreeg van haar zoon Sicco in 1968 een cadeau voor Moederdag. Het was ook de dag dat haar zoon ook terug moest naar het internaat. ,,Sicco had me gevraagd om in bed te blijven liggen. Toen hij binnenkwam met een cadeautje, dat snoetje vergeet ik nooit meer! Hij was toen 6 jaar. Hij gaf mij het cadeau en keek zo verwachtingsvol naar me.”