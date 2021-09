Bruls in gesprek met Nijmeegse horeca over corona-polsbandjes: ‘Interessante optie’

column Wat is er gebeurd dat J. van Huet van die uilenbeeld­jes af wil?

25 september Ik blijf in de krant steeds vaker hangen bij de rubriekjes die eigenlijk als verstrooiing zijn bedoeld. Mijn favoriet: ‘Lezers helpen lezers’. Er is altijd wel een gevonden of verloren sleutelbos, trui of kinderschoentje dat me raakt.