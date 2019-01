Bruls is blij met Machiavelliprijs voor andere, bedreigde burgemeesters

NIJMEGEN - De Machiavelliprijs gaat dit jaar naar ‘de bedreigde burgemeester’. Burgemeester Hubert Bruls is blij met die prijs; niet voor zichzelf maar voor enkele collega's die ‘écht bedreigd’ worden. ,,Het is een mooie symboliek. Zeker omdat burgemeesters altijd met de neus in de wind staan. En hoge bomen vangen veel wind.”

Bruls voelt zich zelf niet bedreigd, maar wijst naar onder anderen CDA-burgemeester Jos Wienen van Haarlem. Die wordt zwaar bewaakt en moest zelfs onderduiken, vanwege zijn aanpak van criminaliteit. Wienen neemt op 13 februari de Machiavelliprijs ook in ontvangst.

Markante politici

De onderscheiding van de Stichting Machiavelli wordt elk jaar toegekend aan markante politici of organisaties, die ‘opmerkelijke prestaties hebben geleverd op het gebied van publieke communicatie’. De toekenning aan de bedreigde burgemeester is ‘een aanklacht tegen dit fenomeen dat de wortels van onze democratie aantast en volstrekt onaanvaardbaar is. Het risico is levensgroot dat de burgemeester uit het straatbeeld verdwijnt en in een verlaten ivoren toren terechtkomt’, aldus het juryrapport.

Naar schatting een kwart van alle burgemeesters in Nederland heeft te maken met bedreigingen. Bruls rekent zich daar zelf niet toe. ,,Natuurlijk krijg ik wel eens een lelijke mail, maar dat zie ik niet als bedreiging. Ze kunnen veel tegen me zeggen, ik zeg wel iets terug. Als burgemeester van Nijmegen moet je tegen een stootje kunnen. Het wordt anders bij collega's die doodsbedreigingen krijgen of, nog erger, van wie de familieleden er mee te maken krijgen. En we moeten niet onderschatten wat het geestelijk met iemand doet als die constant beledigd wordt.”

Camera's

Er staan overigens wel beveiligingscamera's rond zijn huis, sinds hij het in 2013 aan de stok kreeg met enkele NEC-fans. ,,We leven gelukkig nog in een land waar een minister met een iets naar het werk kan. Er is inmiddels wel meer aan de hand dan twintig jaar geleden. Misschien waren toen ook wel naïever, dachten dat er hier niks zou kunnen gebeuren. Sinds Fortuyn en Van Gogh weten we wel beter. De burgemeester is het symbool geworden voor de bestrijding van de criminaliteit. Ook heeft hij een grotere rol gekregen in het maatschappelijke debat.”