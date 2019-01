Bruls is klaar met incidenten: ‘We zaten er met honderden mensen bovenop, dat is niet normaal’

NIJMEGEN - De jaarwisseling in Nijmegen is verlopen zonder grote rampen. ,,Omdat we er met honderden mensen bovenop zaten”, zegt burgemeester Bruls. ,,Maar dit is niet normaal.”

Er zijn geen zwaargewonden gevallen, geen grote branden geweest, geen heftige ongeregeldheden. Maar de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls wil vooral niet horen dat de jaarwisseling rustig is verlopen.

,,Veertig branden en incidenten! We konden ze klein houden omdat brandweer en politie en bovenop zaten. Politie, brandweer, ambulance, en toezichthouders zijn afgelopen nacht met honderden in touw geweest. Daarom is er niets ernstigs gebeurd.”

Uit de hand gelopen

Volledig scherm Brand in de Sonatestraat tijdens de jaarwisseling. Ontstaan door een vuurpijl die op het balkon landde. © Bert Beelen De Nijmeegse burgemeester is helemaal klaar met de branden en het vuurwerkvandalisme in zijn stad tijdens de jaarwisseling. ,,Vanuit het perspectief van openbare orde en veiligheid is dit een voorbeeld van een uit de hand gelopen feestcultuur. Met de Vierdaagse kunnen mensen gezellig feestvieren, met carnaval is er weinig aan de hand maar tijdens oud en nieuw menen sommigen dat ze hun gang kunnen gaan met vuurwerk en brandstichting.”



Sommige branden zijn aangestoken, in andere gevallen zijn mensen onvoorzichtig met vuurwerk, aldus Bruls. ,,Zoals een vuurpijl op het balkon van een flat. Als de brandweer er niet snel bij is, kan zomaar het hele gebouw afbranden.”

Vuurwerkvrije zones

Het stadsbestuur van Nijmegen had voor deze jaarwisseling vuurwerkvrije zones aangewezen. Op het Cruyff Court in Neerbosch-Oost in in Tolhuis rond basisschool De Dukendonck in Tolhuis. Plekken waar eerder nogal wat loos was.

Op die locaties was het daadwerkelijk rustig tijdens de jaarwisseling. In Neerbosch-Oost kon je wel zien dat er af en toe was vuurwerk was afgestoken en er hingen wat jongeren rond maar er was verder geen gedoe. In Tolhuis was het stil rond de basisschool.

,,Ik heb geen signalen dat daar wat is voorgevallen", zegt Bruls. ,,Waarmee ik niet zeg dat de vuurwerkvrije zones goed hebben gewerkt. Misschien dat er elders in de buurt juist meer loos was. Pas na grondige analyse van de inzet van politie en brandweer tijdens de jaarwisseling kunnen we conclusies trekken.”

Nieuw vuurwerkbeleid

Deze vuurwerkvrije zones zijn een opmaat voor een nieuw vuurwerkbeleid. De Nijmeegse politiek onderzoekt komend jaar of er meer vuurwerkvrije zones aangewezen kunnen worden. Bijvoorbeeld in parken, natuurgebieden en bij kinderboerderijen. Dat wordt onderdeel van een nieuw beleid.

,,Hier gaan we de bewoners van Nijmegen bij betrekken", zegt de burgemeester. ,,Ik merk dat steeds meer mensen genoeg hebben van het vuurwerkgeweld. Het is een debat dat we met zijn allen moeten voeren. In de loop van de jaren is men ook anders tegen roken gaan aankijken. Zo kan ook de opinie over vuurwerk verschuiven.”

Doorgaan op de huidige voet vindt de burgemeester geen goed idee. ,,Weet je wat dat kost, al die inzet van politie en brandweer? Daar betaalt iedereen aan mee. Ook de mensen die gewoon een gezellig nieuwjaar vieren.”

Volledig scherm Nieuwjaarsfeest in Brebl. © Bert Beelen