Bruls juicht versoepelingen toe: ‘Alleen 100 procent zekerheid als iedereen immuun is of gevaccineerd’

20 april NIJMEGEN - Positieve reacties, wekelijks bijna 800.000 kijkers en aanvragen voor optredens. De Nijmeegse tributeband Queen Must Go On vindt de talentenshow van SBS6 een prima ervaring. Zanger Ward Palmen: ,,Fantastisch om met zulke professionele mensen te kunnen werken.” De band zit inmiddels in de finale en maakt kans op de hoofdprijs van 100.000 euro.