Bruls: liever blauw op straat dan open politiebureau in weekend

NEC-trai­ner Jack de Gier: ‘Het was een zware bevalling’

8:13 NIJMEGEN - Trainer Jack de Gier zag NEC zondagmiddag met grote moeite Jong AZ verslaan in De Goffert: 3-1. ,,Het was een zware bevalling. Maar uit zware bevallingen, kunnen hele mooie kinderen ontstaan. Daar houd ik me aan vast.’’