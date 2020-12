Bruls maakt zich zorgen om Duitse shoppers tijdens lockdown: ‘Die kunnen we er niet bij hebben’

Gelderse horecaty­coon over persconfe­ren­tie van Rutte: ‘Woensdag is het D-day’

9 december NIJMEGEN - Wat er dinsdagavond is gezegd door Rutte? ,,Je hoort niks over de scholen, wat toch echte brandhaarden zijn. Maar woensdag is cruciaal. Dan pas weten we hoe het kabinet er echt in staat.’’