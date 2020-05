Bruls: ‘Mensen hebben meer vrijheid nodig, versoepel coronamaatregelen in het hele land’

,,Het is niet langer houdbaar om te zeggen dat mensen alleen thuis moeten blijven. Iedereen ziet de ontwikkelingen in de coronacijfers. Dat merk je op straat. Het wordt drukker. Nederlanders stemmen met hun voeten”, zegt Bruls, die namens het Veiligheidsberaad spreekbuis van alle burgemeesters is.

Bruls laat in het midden welke maatregelen versoepeld moeten worden. Het kabinet beslist daar komende week over. Wél benadrukt hij dat een versoepeling voor het hele land moet gelden. ,,Regionale verschillen zijn enorm lastig te communiceren. En wat als in Groningen bijvoorbeeld restaurants open mogen, maar in Brabant niet? Dan gaan mensen reizen. Dat willen we juist niet.”

Quote We kunnen niet bezig blijven om mensen weg te jagen uit de openbare ruimte Hubert Bruls

Géén landelijke blauwdruk

Wat Bruls betreft kan de exacte invulling van versoepelde regels van plaats tot plaats verschillen. ,,Stel dat musea open mogen, dan zal het Rijksmuseum andere maatregelen moeten nemen om afstand tussen bezoekers te houden dan Het Valkhof in Nijmegen. Simpelweg omdat de bezoekersaantallen verschillen. Maatwerk is nodig per gemeente. Ik zie niets in een landelijke blauwdruk.”

Bruls verwijst naar het idee van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Zij wil bij versoepeling van virusvoorschriften experimenteren met leeftijdsgroepen. Zo zou een dierentuin eerst voor kinderen toegankelijk moeten worden en bijvoorbeeld het Rijksmuseum enkel open mogen voor ouderen. Bruls: ,,Wellicht is dat plan prima voor Amsterdam, maar blijkt het in Nijmegen helemaal niet nodig.”

Schaarse ruimte

Het kabinet bepaalt landelijk de (versoepeling van) coronaregels, gemeentes zouden de details moeten invullen. Dát is wat Bruls en het Veiligheidsberaad bepleiten.