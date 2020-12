Bruls mocht gezin van Nijmegenaar Danny M. ‘verbannen’, maar niet voorgoed

Wekelijks giftig gas in 120 containers, omwonenden vrezen voor hun gezondheid

4 december NIJMEGEN - Bewoners in Nijmegen-West, in de wijken Waterkwartier en Batavia in het bijzonder, vrezen voor hun gezondheid. Die komt in gevaar, menen zij, als een vergunningaanvraag wordt gehonoreerd voor overslagbedrijf BCTN.