Bruls mocht Nijmeegse woning voor een jaar sluiten, eigenaar vangt bot bij rechter

NIJMEGEN - De eigenaar van een woning in de Nijmeegse wijk Weezenhof heeft bot gevangen bij de rechter. Burgemeester Bruls had zijn woning voor een jaar gesloten, omdat er drugs en materialen voor het opzetten van een wietkwekerij waren gevonden. De eigenaar was het daar niet mee eens, maar de rechter stelde de Nijmeegse burgemeester in het gelijk.

Omdat er voor de tweede keer in drie jaar drugs werden aangetroffen op het adres, besloot Bruls de woning voor een jaar te sluiten.

Ten tijde van de vondst woonde er een huurder in het pand, deze is hierna niet meer terug gekeerd. Reden voor Bruls om de woning langer te sluiten, omdat het zwaarwegende woonrecht dan niet van toepassing is. De eigenaar van de woning ging hiertegen in beroep bij de rechter, omdat hij stelde dat hij zelf in het pand was gaan wonen.

De rechter heeft hem in het ongelijk gesteld, mede omdat de burgemeester al aan de eigenaar kenbaar had gemaakt dat hij de woning zou sluiten, de eigenaar zich niet heeft ingeschreven op het adres en ook niet op andere wijze aan kon tonen dat hij echt in het pand woonde.

Burgemeester Bruls is blij met de uitspraak: ,,Wij willen geen drugs en aanverwante zaken in Nijmegen en zeker niet in een woonwijk. De productie van en handel in drugs gaat gepaard met criminaliteit en ondermijnende activiteiten. Ik treed daar streng tegen op.”