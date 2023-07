Bruls noemt drugs bij Vierdaagsefeesten verontrustend: ‘Schijnbaar vinden mensen gebruik normaal’

Tivoli biedt rokers steeds minder ruimte, ook Groesbeek­se voetbal­clubs deels rookvrij

Attractiepark Tivoli is al zo goed als rookvrij maar dringt het aantal plekken waar nog wel mag worden gerookt steeds verder terug. Over een paar jaar wil het pretpark volledig rookvrij zijn. ,,Vanaf volgend jaar is er nog één afgeschermde plek over”, zegt woordvoerder Mirja Hondebrink.