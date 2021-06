Bruls noemt versoepelingen en vaccinatiesnelheid topprestatie: ‘Kritiek op beleid was kortzichtig’

Schade na aanslag e-bikezaak valt mee voor Jan Kooij en Gazelle Experience Center: ‘Gelukkig zit de brandweer hier om de hoek’

3 juni NIJMEGEN - De ravage in en rond de winkel waar afgelopen nacht doelgericht een bestelbus naar binnen is gereden en in brand gestoken is groot. De schade aan de andere zaken in het pand aan de Nieuwe Dukenburgseweg in Nijmegen lijkt mee te vallen. ,,Hopelijk kunnen we maandag weer open.”