Bruls over Duitse lockdown: ‘Nederland kan nu niet achterblijven’

,,Duitsland heeft een wijs besluit genomen", aldus Bruls, ,,maar dat betekent onontkoombaar dat Nederland ook gaat bewegen. Dat heb ik minister Grapperhaus ook laten weten. Als je niks doet dan komen de mensen massaal de grens over om hier boodschappen te doen. Dat weet het kabinet ook. Ik ga ervan uit dat vrij snel maatregelen bekend gemaakt zullen worden.”



Bruls wijst erop dat 'we aan de vooravond van kerst zitten’. ,,Duitsland legt het maatschappelijk leven stil. Het contrast met Nederland wordt dan wel heel erg groot. Het is de mensen ook niet meer uit te leggen dat wij hier maximaal inzetten op spreiding van het winkelend publiek en dat we dan zeggen 'laat het woensdag maar gebeuren'. We weten wat er dan gebeurt. Toen enkele maanden geleden in Nederland de horeca dicht zat maar die in Duitsland nog niet, puilden El Toro en de Nimweger Tor in Kranenburg (restaurants pal over de grens bij Nijmegen, red.) uit van de Nederlanders.”